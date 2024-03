Wiener Pensionist gefoltert: Sieben Jahre Haft

Bei einer Aussprache in der Wohnung der guten Freundin sei es dann zu dieser Folter gekommen. Die Staatsanwältin schildert die Gewalttaten in vollem Umfang: Mit einem Schleifstein hätten sie ihm mehrmals auf den Rücken geschlagen, ihn massiv geprügelt und getreten. Der Intelligenzgeminderte musste Katzenkot essen und Urin trinken. Nachdem der Angeklagte (44) das Opfer mit einem Bambusstab misshandelt haben soll, wurde der Mann bewusstlos. Erst am Nachmittag hätten sie ihn aus der Wohnung gehen lassen.