„Beispielloses Verfahren“: 63-Jähriger gefoltert

Sepsis durch innerliche Verletzungen erlitten

Was dann folgte, ließ jeden im Gerichtssaal das Gesicht verziehen: Der Angeklagte zwang den schon verletzten Mann seine Hose auszuziehen und missbrauchte ihn mit einem Bambusstab. „Das Opfer war in einem ganz, ganz argen Zustand“, versucht die Staatsanwältin zu verdeutlichen. Erst am Abend erlaubten sie ihm, die Wohnung zu verlassen. Auf der Straße brach er aufgrund seiner schweren - auch innerlichen - Verletzungen zusammen. Nur dank der raschen medizinischen Behandlung konnte ein multiples Organversagen wegen einer Sepsis verhindert werden.