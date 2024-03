Vier Jahre Haft für Einbruch bei Ministerin

Minimale Beute, große Folgen

Der Einbruch lohnte sich für das Duo keinesfalls. Zwar suchten die Männer fleißig Wertgegenstände zusammen und packten sie alle in einen Trolley, ließen ihn mit der Beute im Wert von zumindest 8000 Euro – heißt es in der Anklageschrift – aber zurück. Die Polizei ließ nämlich nicht lange auf sich warten. Was die zwei Serben aber doch noch einstecken konnten: 60 Euro in bar, eine WLAN-Kamera im selben Wert und die Kreditkarte der Ministerin.