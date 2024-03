Schweizerin (43) starb bei Frontalkollision

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag im benachbarten Kanton St. Gallen ab. Auf der Umfahrungsstraße H16 von Wattwil krachte eine 43-jährige Pkw-Lenkerin frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.