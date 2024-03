Karner will Messer-Verbot auf Straßen und Plätzen

Karner: Ja, aber wenn Fälle in so einer Häufung stattfinden, dann führt das klarerweise zu Verunsicherung, zu Angst. Und das ist Aufgabe der verantwortlichen Politik und Polizei, nachzuschärfen. Aus diesem Grunde wurde auch eine Arbeitsgruppe von Experten aus den unterschiedlichen Bereichen – Polizei, Justiz – eingesetzt. Mit dem klaren Ziel: Kinder schützen, Jugend erziehen, Gewalttäter bestrafen. Ich habe auch den Generaldirektor für öffentliche Sicherheit angewiesen, eine Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität einzurichten. Der Schwerpunkt liegt auf Kontrollen in Ballungsgebieten und Brennpunkten.