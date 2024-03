Wetterextreme machen Beschaffung unsicherer

Früchte aus vielen Ländern

Der Großteil der Früchte sei aus Europa. Marillen beispielsweise aus Ungarn und Italien, Erdbeeren aus Polen, Preiselbeeren aus Schweden und Finnland, Orangen aus Spanien. Generell setze man auf langjährige bewährte Partner, doch Wetterextreme seien eine Herausforderung. „Wir versuchen uns daher in guten Jahren so gut wie möglich einzudecken“, so Darbo.