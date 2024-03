Sind Ausländer in dieser Disco unerwünscht?

Faschingsdienstag, gegen 22 Uhr: Eine Gruppe von Nachtschwärmern, unter ihnen auch der 33-jährige Unternehmer Bardhoku Gazmend aus Zeillern in Niederösterreich, will zum Feiern eine Diskothek in Amstetten besuchen. Der zweifache Vater berichtet, er habe seine Jacke abgegeben, sei dann zur Toilette gegangen. Beim Anblick der Warteschlange davor habe er es sich aber anders überlegt. Da sei es auch schon passiert.