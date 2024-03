Hochschwangere in Bauch getreten: 18 Jahre Haft

„Ich glaube an Jesus. Und an die Bibel“, sagt die 50-Jährige selbstsicher, wenn sie nach ihrer Religion gefragt wird. Sie geht sogar in Wien auf Einkaufsstraßen, verbreitet dort mit Schildern die Ankunft von Jesus. Und sie lebt auch nach den Grundsätzen der Bibel, auch nach den Zehn Gebote - gibt die Frau in einer Verhandlungspause stolz an.