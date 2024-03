Selenskyj schäumt wegen Orban-Trump-Beziehung

Selenskyj sieht „gefährliches Spiel“

Orban spiele mit Trump „ein gefährliches Spiel“, sagte Selenskyj in einem Interview mit der französischen Tageszeitung „Le Monde“ am Dienstag. „Es ist zunächst für Ungarn gefährlich. Dieses Land weiß, was eine Invasion ist und was die Konsequenzen eines faschistischen Regimes sind, und ich bin erstaunt, dass die Botschaften Budapests mit Blick auf die Ukraine radikal sind. Mit Trump zu spielen wird nichts bringen“, sagte Selenskyj weiter.