Orbans Bruch mit dem Westen

Sieht man sich die Reiseziele des ungarischen Ministerpräsidenten 2023 an, so zeichnen diese ein klares Bild. Selten liegen Einladungen aus europäischen Hauptstädten in Orbáns Postfach. Den „Viktator“ scheint das nicht zu stören. Er sieht die westlichen Demokratien im Niedergang. Und sucht weltweit Gleichgesinnte. Orbáns Reisen führten ihn nach China, Katar, die Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Serbien, Ägypten, Georgien oder Argentinien. Seine Treffen lesen sich wie ein „Who’s who“ der globalen Autokratie: Donald Trump, Wladimir Putin, Xi Jinping, Ilham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan.