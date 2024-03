Russisches Militärflugzeug bei Moskau abgestürzt

Offenbar dürfte es während des Starts der Maschine in der Region Iwanowo zu einem Zwischenfall gekommen sein. Eines der vier Triebwerke dürfte dabei in Brand geraten sein. Dies berichtet die Agentur RIA Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. An Bord sollen sich acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere befunden haben.