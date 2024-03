Diesen Rekord hat sich Sturm schon geholt!

„Uns hat auch etwas die Frische und Spritzigkeit gefehlt“, meinte Christian Ilzer nach der Punkteteilung im Steirer-Derby in Hartberg. Unterstreicht: Das intensive Programm geht auch an Sturm nicht spurlos vorüber. 22 Bundesliga-Spiele stecken den Schwarzen in den Knochen, dazu sechs Europa-League-Partien, vier Cup-Duelle, drei Spiele in der Conference League und zwei in der Champions-League-Quali. Macht nach Adam Riese 37 Spiele.