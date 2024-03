Wie die Salzburger Wahl auf Oberösterreich wirkt

Nach dieser Wahl schauen die Chefs der SPÖ Oberösterreich gerne zu den Nachbarn nach Salzburg: „Ein eingefahrener Wahlsieg ist etwas sehr Positives, so etwas gab es ja nicht sehr oft in der letzten Zeit“, sagt SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler. In Salzburg habe man die Chance, das Rathaus zurückzuerobern, die Roten müssen gegen die KPÖ Plus und ihren Spitzenkandidaten Kay-Michael Dankl in die Stichwahl.