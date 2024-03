2022 stand Kreml kurz vor Atomschlag auf Ukraine

US-Beamter: Risiko „war nicht nur hypothetisch“

„Das ist es, was uns der Konflikt vor Augen geführt hat. Ich denke, es ist unser Recht, uns rigoros vorzubereiten und alles zu tun, um das zu vermeiden“, erklärte ein hochrangiger US-Beamter CNN zufolge. Das Risiko „war nicht nur hypothetisch, sondern beruhte auch auf einigen Informationen, die wir gesammelt hatten“, so ein zweiter Regierungsbeamter, der weiters ausführt: „Wir mussten so planen, dass wir für den Fall, dass dieses nicht mehr undenkbare Ereignis tatsächlich eintreten sollte, in der bestmöglichen Position waren.“