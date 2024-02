Krone Sonne schafft das 3000. Projekt mit Bravour

In einer Atmosphäre von Gemeinschaft und Zusammenhalt wurde also nicht nur in die Vergangenheit geblickt, sondern es wurden auch kommende Schritte ausgearbeitet. Sicherlich einer der Höhepunkte des Events: die Verleihung des Krone Sonne Awards an Installationspartner, die für ihre hervorragende Leistung und ihren Beitrag zur Wachstumssteigerung gewürdigt wurden. Diese Partner sind bekanntlich der verlängerte Arm zum Kunden, der sauberen und sicheren Storm konsumieren möchte. Dabei geht es nicht nur um Installation, sondern auch um Service und um Vertrauen. Gerade deswegen setzt Krone Sonne auf Fachbetriebe in der Region - und das in ganz Österreich!