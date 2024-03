Claudia Gamon will im Revier der ÖVP fischen

Gamon, ihres Zeichens auch Landessprecherin der NEOS, kam in dem dreistufigen Wahlverfahren auf eine Zustimmung von immerhin 93 Prozent. In ihrer Dankesrede machte die 35-Jährige gleich einmal klar, in welchem Revier sie bevorzugt nach Wählerstimmen fischen will, nämlich in jenem der Volkspartei. Die Vorarlberger ÖVP habe sich nach Jahrzehnten des Regierens abgenutzt, sei entscheidungsschwach, es fehle an Leadership: „Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger fragen sich zurecht, wo die Lösungen für die großen Probleme bleiben. Und sie fragen sich auch, warum das Wohnen oder die Kinderbetreuung in Vorarlberg kaum mehr leistbar sind.“