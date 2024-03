Erdkröte wird in Eisenstadt ein Jahr lang zum Star

Projekt wird von Expertin begleitet

Es wird heuer in der Landeshauptstadt wieder mehrere Aktionen rund um das „Tier des Jahres“ geben. Bei diesen können alle Generationen, aber vor allem die Kinder, die Welt der Erdkröte entdecken. Es wird neben einer kindgerechten Broschüre wieder Workshops in den Kindergärten geben. Begleitet wird das Projekt von Tanja Duscher, einer Expertin in Sachen Wildökologie, Artenschutz und Naturbildung.