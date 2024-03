Jos Verstappen: „Ich sympathisiere mit der Frau“

„Red Bull scheint ja genau zu wissen, was sie mit ihr tun“

Die involvierte Angestellte soll von Red Bull mittlerweile suspendiert worden sein, sie sucht nun in einer zivilrechtlichen Klage den Weg vors Gericht. Dies könnte ein neues Licht auf die interne Untersuchung von Red Bull werfen, die Horner zunächst entlastet hatte. Verstappen senior: „Red Bull scheint ja genau zu wissen, was sie mit ihr tun. Wir werden sehen. Ich denke, es liegt an ihr, in die Offensive zu gehen und dann abzuwarten, was passiert. Ich bin nicht auf dem Laufenden, was rund um sie passiert. Aber all diese Dinge haben Einfluss auf Max.“