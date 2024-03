Geht Verstappen mit Marko? Samstag Krisengipfel

„Es muss alles passen, dass ich weiterarbeite“

Am Samstag werde Marko deshalb ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten Oliver Mintzlaff, zuständiger Geschäftsführer beim Unternehmen Red Bull, führen. Das bestätigte Marko beim TV-Sender Sky. „Es muss alles passen, damit ich da weiter arbeiten will.“ Verstappen zeigte sich über den Gang an die Öffentlichkeit überrascht. „Das habe ich nicht erwartet. Ohne ihn im Team wird es glaube ich ein Problem geben. Auch für mich selbst, weil ich immer sehr viel Vertrauen in Helmut gehabt habe und das ist für beide Seiten so. Was er zusammen mit Dietrich aufgebaut hat, darf man auch nicht vergessen“, so der Weltmeister.