Verstappen deutlich: „Mein Vater ist kein Lügner!“

Verstappen, der in Dschidda nach seinem zweiten Saisonsieg greift, wünscht sich, dass nach all dem Wirbel langsam Ruhe einkehrt. „Ich hoffe nicht, dass der Rennstall explodiert. Red Bull ist ein starker Konzern, wir sind ein starkes Team. Ich möchte ein ruhiges Umfeld haben und mich voll auf das Racing konzentrieren“, so der Weltmeister. Wechselgerüchte, die zuletzt die Runde gemacht hatte, erstickte er im Keim: „Ich habe bis 2028 unterschrieben, weil es meine Intention ist, bis dahin bei Red Bull zu bleiben. Ich weiß, was Red Bull für mich getan hat und ich genieße es hier sehr. Es gibt keinen Grund, warum ich das Team verlassen sollte.“ Selbst wenn sich Papa Jos und Teamchef Horner in die Haare kriegen ...