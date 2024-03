Aus Brautsträußen werden einzigartige Bilder

Sie selbst hat vor fünf Jahren geheiratet und ihr Strauß aus Wiesenblumen steht getrocknet in ihrer Werkstatt. „Eher als mahnendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte“, lacht die Golserin. Denn glücklich ist sie mit ihrem Trocken-Strauß nicht. Das soll sich jetzt zwar ändern, aber fangen wir an, die Geschichte ihrer Kreativität von Anfang an zu erzählen. Denn begonnen hat alles mit Andreas Liebe zu Wiesenblumen. „Als wir gebaut haben, haben hinter unserem Haus Klatschmohn, Kamille und andere wunderschöne Blumen geblüht. Die wollte ich für mich konservieren. Deshalb habe ich sie gepresst“, erzählt die gebürtige Parndorferin.