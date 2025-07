Golser Volksfest geht zum 56. Mal über die Bühne

Feuerwerk nur mehr in den Jubiläumsjahren

Das traditionelle Feuerwerk, das es bis jetzt immer am Mittwoch gab, wird durch ein „Feuerwerk der Blasmusik“ abgelöst. „Wir wollen da den Blasmusikfans etwas ganz besonderes bieten. Hauptact wird Vlado Kumpan, aber auch die regionale Gruppe ’Blecharanka’ wird auftreten“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Das allseits beliebte Feuerwerk – das fast in jedem Jahr wegen der Trockenheit mehr oder minder risikoreich war – wird es noch in Jubiläumsjahren geben. „Dann ist es wirklich etwas ganz besonders“, sind sich die Veranstalter einig.