„Bin getorkelt, als hätte ich drei Promille“

Die norwegischen Biathleten dominierten auch den Sprint beim IBU-Cup-Finale in Obertilliach. Martin Uldal führte einen Vierfachsieg der Wikinger in Osttirol an. Bester Österreicher wurde der Tiroler Max Prosser auf Rang 21. Mehr als zufrieden konnte aber auch der Salzburger Lukas Haslinger nach einem gelungenen Debüt sein.