Nach Brand: Familie sucht nun ein neues Zuhause

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langten Arbeitstag nach Hause und müssen feststellen: Nichts ist mehr so wie es war. Das Haus, das Sie in der Früh verlassen haben, ist abgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Und drei von neun Haustieren sind tot. Einem Feuer zum Opfer gefallen, das niemand bemerkt haben will.