Burgenlands Sozialpolitik erhält ein gutes Zeugnis

So beträgt die durchschnittliche Armutsgefährungsquote in Österreich knapp 15 Prozent. Im Burgenland liegt sie hingegen deutlich darunter, bei etwas unter neun Prozent. Zum Vergleich: Vorarlberg weist einen Wert von 16,8 Prozent auf, in der Bundeshauptstadt liegt die Armutsgefährdung sogar bei fast 25 Prozent – höher als in jedem anderen Bundesland.