Zwei Premieren und der Besuch eines Vierbeiners

Für Josefstadtdirektor Herbert Föttinger war die Premiere von „Leben und Sterben in Wien“ emotional. Zum letzten Mal führte er Regie, obwohl er noch zwei Jahre lang der Prinzipal ist. Warum? „Weil ich in den Regisseuren, die mich bislang begleiten, in den letzten zwei Jahren meiner Direktionszeit einen Platz und Raum geben möchte“, sagte er zu Premiere 1.