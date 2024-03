Grazer Theater im Bahnhof erkundet 14 Städte

Drei Premieren und ein Marathon

Gemeinsam wird nun eine Trilogie erarbeitet. Teil eins widmet sich unter dem Motto „Wer soll das bezahlen?“ den Städten im Osten und hat am 12. April im Quartier Theater im Bahnhof Premiere. Teil zwei stellt ebendort ab 26. April die Frage „Sind wir noch zusammen?“ und behandelt die Städte in der Mitte. Und Teil drei steht ab 10. Mai unter dem durchaus auch bildlich zu verstehenden Motto „Das Wasser steigt“ auf dem Programm. Alle drei Teile an einem Tag kann man schließlich in einem Marathon am 2. Juni erleben.