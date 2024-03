„Romeo und Julia“ bekamen Nachwuchs am Schalttag

Offiziell hat das Küken erst in vier Jahren wieder Geburtstag, denn es erblickte am 29. Februar das Licht der Welt. Die Bartgeier-Eltern werden jetzt 125 Tage das Küken mit Nahrung versorgen. Zuerst bekommt das Kleine einen vorverdauten Brei, den die Eltern auswürgen, später auch Fleisch, erklärte der Alpenzoo in einer Aussendung.