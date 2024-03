Ein Mobbingopfer boxt sich ins Leben zurück

„Ich will Menschen – vor allem Frauen – vor dem, was mir widerfahren ist, schützen. Ich will ihnen Stärke geben, sie lehren, wie sie sich selbst verteidigen können.“ Was die 39-Jährige heute fühlt, wenn sie an ihre Kindheit denkt? „Ich bin auf diese Menschen nicht böse, habe gelernt, zu akzeptieren, zu verzeihen. Das ist Teil meines Lebens, das macht mich heute aus!“