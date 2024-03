Konflikt um Asyl und Rechtsstaat schwelt täglich

Warum war der noch da und nicht längst außer Landes? Fragen über Fragen stehen wieder im Raum. Nach dem Fall der Gruppenvergewaltigung in der Vorwoche schockierte am Mittwoch der nächste Exzess: In der Wohnung eines Afghanen stirbt eine 14-Jährige, die mutmaßlich unter Drogen gesetzt und missbraucht worden sein soll.