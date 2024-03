Immer mehr Jungjägerinnen gehen auf die Pirsch

Im Vorjahr erzielte man sogar mit 249 neuen Jungjägerinnen – also jene, die in den ersten drei Jahren nach der Jagdprüfung auf die Pirsch gehen – den historischen Höchstwert. Aktuell liegt der Anteil der heimischen Jägerinnen bei 10,8 Prozent. „Sie wollen Lebensräume erhalten, an gesunden Wildbeständen mitwirken und Wildbret gewinnen. Für Frauen ist die Jagd Leidenschaft“, betont Sylvia Scherhaufer, Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes. Zentrale Motive seien die Liebe zur Natur und das Interesse an Wildtieren sowie an natürliche Zusammenhängen.