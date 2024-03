Nordumfahrung Schützen bleibt weiterhin umstritten

Volksbefragung als Startschuss für hitzige Debatten

Die turbolente Geschichte der Umfahrung reicht bis ins Jahr 1998 zurück. Im Auftrag des Landes wurde dann im Jahr 2001 eine Volksbefragung in den Gemeinden Schützen bis Parndorf durchgeführt. Eine Nord- oder eine Südvariante standen zur Auswahl - der Startschuss für viele hitzige Debatten. Lediglich Schützen stimmte für eine Umfahrung. Begründung: 2001 rasten 13.000 Fahrzeuge durch die Ortschaft, an Spitzentagen sogar 18.400 Pkws. Eine Situation die für die Einwohner, die entlang der B50 wohnten nicht länger tragbar war. „Die Umfahrung soll zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen“, so der damalige Landeshauptmann Hans Niessl und Alt-Bürgermeister Walter Hofherr.