China: Taiwan-Unterstützern droht „bittere Pille“

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat andere Staaten davor gewarnt, sich in den Streit mit Taiwan einzumischen. „Wer auch immer die Unabhängigkeit Taiwans unterstützt, wird sich daran verbrennen und die bittere Pille für seine Taten schlucken“, sagte Wang am Donnerstag bei einer Pressekonferenz am Rande des tagenden Nationalen Volkskongresses in Peking.