So süß stieß Manuel Feller auf Kristallkugel an

„Danke an mein Team, meine Trainer, Physios, Ärzte und Teamkollegen, dass ihr mich auf verschiedene Level gepusht habt. Danke an Familie und Freunde, dass ihr mich in schlechten Zeiten gepusht und in guten am Boden gehalten habt. Danke an meine Fans, dass ihr mich auf der ganzen Welt unterstützt, neben den Pisten und vor dem Fernseher - besonders an diejenigen, die mich in meinen schlechten Zeiten unterstützt haben“, so Feller.