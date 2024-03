Manuel Feller: „Lebenstraum geht in Erfüllung!“

Vorfreude auf Heimparty in Saalbach

Kristall wird Feller in zehn Tagen beim Finale in Saalbach in Empfang nehmen - nach kräftezehrenden Wochen erwartet ihn ein Rennen, wo er völlig ohne Druck fahren kann. „Ich freue mich auf ein cooles Finale, will die Saison mit einem Topergebnis abschließen. Jetzt kann ich befreit drauflosfahren, kann es mehr genießen - und dann bei einem Heimrennen die Kugel in die Höhe stemmen“, lächelt Feller.