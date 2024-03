Entscheidende Phase für die Dornbirn Lions

Dass die Dornbirn Lions in dieser Saison in die Playoffs der zweiten Basketball Bundesliga eingezogen sind, ist nicht selbstverständlich. Denn die Löwen schauen auf eine wirklich „verfluchte“ Saison zurück. „Wir hatten noch nie so viele verschiedene Verletzungen und Krankheiten“, erzählt Manager Markus Mittelberger, „von Muskelverletzungen über Viruserkrankungen bis zu einer Knochenablösung war alles dabei.“