Deutscher Konzern wollte viel zu billig abfertigen

Fast jeder 7. Einwohner suchte bei AK Hilfe

Angespannte Zeiten ortet die Arbeiterkammer Waidhofen an der Thaya in ihrem 25.500 Einwohner großen Bezirk: „2023 nahmen hier 3500 Menschen unsere Hilfe in Anspruch, es gab mehr als 7500 Beratungen“, so die AK-Funktionäre.