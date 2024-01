Wohnen und Heizen bereiten uns große Sorgen

Wohnen und Energie

Sehr zu schaffen machten vielen Menschen die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Je ein Viertel aller Anfragen betrafen die Themen Wohnen und Energiekosten. „Fragen zu Mieterhöhungen, besonders in Genossenschaftswohnungen, wo die Kosten vielfach um die Hälfte stiegen, standen an der Tagesordnung“, so Wieser. Denn Mieter von Genossenschaftswohnungen sind besonders von den gestiegenen Kreditzinsen betroffen – und zwar indirekt. In vielen Haushalten haben sich die Wohnkosten seit vergangenem Jahr sogar verdoppelt.