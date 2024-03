Wo es bei der Lehrlingsausbildung hakt

Lehrstellenförderung an Ausbildungsqualität koppeln

Gewerkschaft wie Arbeiterkammer fordern daher die Kopplung der Lehrstellenförderung an die Ausbildungsqualität. „Das muss ein Kriterium sein“, so Katzian und AK-Präsidentin Renate Anderl unisono. Wenn der Lehrherr manche Dinge nicht ausbilden kann, müsse dies in überbetrieblichen Kompetenzzentren erfolgen.