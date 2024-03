Sechs Nationalgardisten in Mexiko ertrunken

Der Vorfall geschah am 20. Februar in der nordwestlichen Küstenstadt Ensenada im Bundesstaat Baja California. Angehörige gaben zu Protokoll, das Training sei bereits beendet gewesen, als die auszubildenden Nationalgardisten trotz hoher Wellen aufgefordert wurden, in Kampfuniform und in Stiefeln von einem Strand aus ins Meer zu gehen.