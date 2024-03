Tiroler Alkolenker „parkte“ Auto in Bach

Mit einem spektakulären Verkehrsunfall löste ein betrunkener Autolenker in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am Montagabend einen Rettungseinsatz aus. Der 34-Jährige war in einen Bach gestürzt und konnte sich selbst nicht mehr daraus befreien. Dennoch hatte der Mann Glück im Unglück.