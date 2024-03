Runtastic-Gründer investiert jetzt in Tiefkühlkost

Mehr als 20 Fertiggerichte im Sortiment

Was macht Fit2go? In einer Produktion in Wien werden bereits mehr als 20 Fertiggerichte gekocht, gewogen und schockgefrostet - vom Rindfleisch-Gemüse-Wok bis hin zum High-Protein-Kaiserschmarrn. Vertrieben werden die Gerichte dann über Firmen, aber auch über Fitnessstudios. So konnte etwa die Marke clever fit zuletzt überzeugt werden.