Tricksereien? „Der Verband ist nun viel strikter!“

Die Herstellung: Pro Jahr verkaufen wir so zwischen 10.000 und 15.000 Platten, wir haben diese auch immer lagernd. Stöcke und Stiele fertigen wir nur auf Bestellung an. Pro Stock sind es rund 15 bis 20 Arbeitsstunden vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, bei der Platte zirka drei bis vier. Es ist eine Mischung aus Handarbeit und maschineller Arbeit. Ich würde uns als Manufaktur bezeichnen, in der viel mit Handarbeit gemacht wird. Für ein Fließband bräuchten wir den hundertfachen Output. Daher können wir auch nicht so günstig produzieren.