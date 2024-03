Trotz warmem Winter: Tourismus auf Rekordkurs

Es ist einer der wärmsten Winter der Messgeschichte in Österreich. Dennoch war die Wintersaison im Land bislang ein voller Erfolg. Das verraten zumindest die Tourismuszahlen: Mit 9,5 Millionen Ankünften und 32 Millionen Nächtigungen von November bis Jänner, ist das erste Resümee vielversprechend. Ob das Rekordniveau aus dem Jahr 2019 auch heuer wieder erreicht werden kann? „Wir sind sehr, sehr gut unterwegs“, beteuert Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Dienstag in Berlin auf der weltweit größten Tourismusmesse (ITB).