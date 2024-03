Kriminelles Quartett verübte diverse Gewalttaten

Staatsanwalt Richard Gschwenter findet unterdessen klare Worte in Sachen Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. Sein Appell an die Schöffen: „Wir müssen uns überlegen, wie wir die Zukunft in unserem Land für uns und unsere Kinder gestalten wollen. Es kann nicht angehen, dass eine Gruppe Jugendlicher, ausgestattet mit Messer und Schlagring, vor der Schule wartet. Hier nützt kein Schuss vor den Bug, sondern nur ein klares Zeichen.“