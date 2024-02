Austria Salzburg braucht ein kleines Wunder

Dass die Abgabe der Lizenzunterlagen von Austria Salzburg für einen Aufstieg in die 2. Liga ein Wettlauf gegen die Zeit wird, war bereits vor Monaten klar. Da ändert es auch nichts, dass die Frist nicht wie zunächst geglaubt am 15. März, sondern schon am 4. März endet. Also kommenden Montag. Noch sind aber nicht alle Punkte abgehakt.