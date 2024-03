Seit 150 Tagen in den Fängen der Hamas

Erinnern Sie sich noch, was Sie vor 150 Tagen, am 7. Oktober 2023, gemacht haben? In Israel erinnert sich jeder daran. An diesem Tag schlachteten Hamas-Terroristen über 1200 Männer, Frauen und Kinder ab, vergewaltigten, folterten und verstümmelten Frauen und entführten mehr als 240 Menschen – 134 werden immer noch in Gaza festgehalten, darunter zwei kleine Buben und 19 junge Frauen. Die Grausamkeit der Hamas geht weiter. Sie nutzt die Geiseln und Palästinenser als Schutzschilde.