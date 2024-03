Stadt investiert in neue Projekte gegen Gewalt

Betroffene Frauen erfahren, sie sind nicht allein

Nachbarinnen und Nachbarn werden im Rahmen des Projekts zum Hinhören und Hinschauen ermutigt: Wenn sie glauben, eine Frau in ihrem Wohnumfeld wird von ihrem Mann geschlagen, sollen sie sie ansprechen. „Die ersten tun das schon. Betroffene Frauen erfahren dadurch, dass die Nachbarin etwas weiß und für sie da ist, wenn sie sich an sie wenden möchte“, schildert Doris Wlczek-Spanring. Sie leitet das Projekt in Lehen. Dieses besteht aus Beratungsgesprächen und Nachbarschafts-Treffen, die zweimal im Monat im dort gelegenen Bewohnerservice stattfinden.