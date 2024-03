Ex-ÖVPler mit neuen Listen

Meine Arbeit wurde nicht mitgetragen. Sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen.“ Ingrid Scheucher-Neumüller schied aus der ÖVP aus, als Ende letzten Jahres in Großgmain nicht sie, sondern Parteikollege Martin Panzer Bürgermeisterkandidat wurde. Am 10. März tritt die Unternehmerin mit ihrer eigenen Truppe als Alternative zu ihrer früheren Partei an.