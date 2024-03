Wien: Wieder Bande von Unmündigen auf Gewalttrip

Der Gewaltstreifzug begann im Sommer 2023: Die Gang umzingelte beim Höpflerbad in Wien-Liesing zwei Opfer – raubte 4,20 Euro bzw. 80 Cent. Anschließend nötigten sie die Jugendlichen dazu, Fotos zu löschen und in der Kabine zu bleiben. „Wir haben gesagt: Bleibt hier oder wir werden euch schlagen“, so der Viertklässler im Prozess. Im Oktober folgten diverse Körperverletzungen. Grund sollen angebliche Ehrenbeleidigungen gewesen sein: „Ich bin einfach ausgerastet“, so der geständige Angeklagte.